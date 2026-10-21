Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

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Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment 21.10.2026 10:03:28

SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.10.2021 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an diesem Tag bei 423,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 2,364 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 700,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 654,85 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 65,48 Prozent.

Sankt Galler Kantonalbank (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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