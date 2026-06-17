Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

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Profitable Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition? 17.06.2026 10:04:19

SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 473,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 2,112 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.06.2026 1 315,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 623,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,57 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 3,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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