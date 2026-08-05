SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sankt Galler Kantonalbank (N) gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 393,13 CHF. Bei einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,437 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 330,67 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteils am 04.08.2026 auf 642,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at