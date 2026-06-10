Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

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Lukrativer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Einstieg? 10.06.2026 10:04:15

SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.06.2016 wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an diesem Tag bei 398,61 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,251 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 630,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,05 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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