Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Lukrativer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Einstieg?
|
10.06.2026 10:04:15
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.06.2016 wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an diesem Tag bei 398,61 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,251 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 630,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,05 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!