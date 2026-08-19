Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Lukratives Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 504,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,984 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 269,84 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 18.08.2026 auf 640,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,98 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Sankt Galler Kantonalbank (N) eine Marktkapitalisierung von 3,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Sankt Galler Kantonalbank (N)
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