SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 396,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,253 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,48 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 17.10.2023 auf 489,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich jüngst auf 2,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at