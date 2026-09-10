SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Santhera Pharmaceuticals-Anteile bei 8,36 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 119,617 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 944,98 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Papiers am 09.09.2026 auf 16,26 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,50 Prozent zugenommen.

Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 252,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at