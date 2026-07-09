SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.07.2025 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 12,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81,699 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 15,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 233,66 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 233,66 CHF entspricht einer Performance von +23,37 Prozent.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 224,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at