Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Santhera Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe 09.07.2026 10:03:25

SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.07.2025 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 12,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81,699 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 15,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 233,66 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 233,66 CHF entspricht einer Performance von +23,37 Prozent.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 224,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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