SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Santhera Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 11,44 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,413 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 1 125,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,88 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 125,87 CHF entspricht einer Performance von +12,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Santhera Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 172,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at