SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 740,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,514 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Santhera Pharmaceuticals-Papiere wären am 11.03.2026 230,27 CHF wert, da der Schlussstand 17,04 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 97,70 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Santhera Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 239,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

