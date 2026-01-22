SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 16,62 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,168 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 748,50 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Anteils am 21.01.2026 auf 12,44 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,15 Prozent.

Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 170,48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at