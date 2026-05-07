SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.05.2016 wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 689,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 1,451 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.05.2026 23,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,61 Prozent verringert.

Santhera Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 242,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at