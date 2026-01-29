Santhera Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

Profitabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg? 29.01.2026 10:03:56

SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Santhera Pharmaceuticals gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Santhera Pharmaceuticals-Aktie 8,73 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 145,475 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 959,91 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Anteils am 28.01.2026 auf 13,06 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,60 Prozent gesteigert.

Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 181,26 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

