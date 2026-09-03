Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Rentabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 13,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 7,299 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,48 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,99 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,99 Prozent.
Santhera Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 221,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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