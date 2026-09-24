Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
|
24.09.2026 10:03:25
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht
Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Santhera Pharmaceuticals-Anteile bei 538,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 0,186 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 2,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,44 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 97,13 Prozent vermindert.
Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 242,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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