Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Performance
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Santhera Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Santhera Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag 20,15 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,628 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 841,69 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Anteils am 19.08.2026 auf 16,96 CHF belief. Damit wäre die Investition 15,83 Prozent weniger wert.
Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 244,77 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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