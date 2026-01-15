SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Santhera Pharmaceuticals-Anteile bei 663,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,151 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,26 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,00 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 186,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at