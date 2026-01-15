Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Frühe Investition
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Santhera Pharmaceuticals-Anteile bei 663,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,151 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,26 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,00 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 186,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26