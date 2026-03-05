Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Rentable Santhera Pharmaceuticals-Anlage?
|
05.03.2026 10:03:31
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 30,769 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 16,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 500,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,91 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 226,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
10:03
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|SIX-Handel: SPI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)