Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Santhera Pharmaceuticals-Anlage? 05.03.2026 10:03:31

SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 30,769 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 16,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 500,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,91 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 226,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG

mehr Nachrichten