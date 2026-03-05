SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 30,769 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 16,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 500,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,91 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 226,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at