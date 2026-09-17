Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Frühes Investment 17.09.2026 10:03:26

SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.09.2021 wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 454,545 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 7 163,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,76 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,36 Prozent abgenommen.

Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 238,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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