Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Frühe Anlage
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28.05.2026 10:03:14
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Santhera Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,90 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 47,847 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 752,15 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Anteils am 27.05.2026 auf 15,72 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,78 Prozent abgenommen.
Santhera Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 232,67 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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