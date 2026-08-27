SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 498,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,060 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 15,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 314,14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 96,86 Prozent vermindert.

Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 233,03 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at