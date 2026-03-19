SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verlieren können.

Am 19.03.2025 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,76 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 6,775 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 14,54 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,51 CHF wert. Damit wäre die Investition um 1,49 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 204,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at