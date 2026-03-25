SPI-Wert Schindler-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Schindler-Anteilseigner

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Schindler am 24.03.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Insgesamt wurde entschieden 643,00 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 19,52 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Das Schindler-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 251,50 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Schindler-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Schindler-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Schindler-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Schindler verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,13 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,42 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Schindler-Aktienkurs via SIX SX um 9,53 Prozent gesunken. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -8,77 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Schindler-Kurs.

Dividendenschätzung von Schindler

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 6,77 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,69 Prozent steigen.

Schindler-Eckdaten

Die Dividenden-Aktie Schindler gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 26,843 Mrd. CHF wert. Das Schindler-KGV beläuft sich aktuell auf 29,70. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Schindler auf 10,947 Mrd.CHF, der Gewinn je Aktie machte 9,48 CHF aus.

Redaktion finanzen.at