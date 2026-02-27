Schindler Aktie
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 170,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 0,588 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schindler-Aktien wären am 26.02.2026 165,10 CHF wert, da der Schlussstand 281,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,10 Prozent angezogen.
Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
