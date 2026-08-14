Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Profitabler Schindler-Einstieg?
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Schindler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 194,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 0,515 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 252,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,76 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 26,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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