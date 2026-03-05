Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Profitable Schindler-Investition?
|
05.03.2026 10:03:31
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.03.2021 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 253,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schindler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,394 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 287,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,28 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 113,28 CHF entspricht einer Performance von +13,28 Prozent.
Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 30,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
