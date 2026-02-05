Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren
Am 05.02.2021 wurde das Schindler-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Schindler-Papier an diesem Tag 241,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 41,459 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 310,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 868,99 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 868,99 CHF, was einer positiven Performance von 28,69 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
