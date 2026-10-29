Schindler Aktie

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WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Investmentbeispiel 29.10.2026 10:03:33

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Schindler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 288,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,472 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 28.10.2026 1 043,06 CHF wert, da der Schlussstand 300,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition 4,31 Prozent mehr wert.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 31,77 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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