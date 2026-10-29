Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Investmentbeispiel
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29.10.2026 10:03:33
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingebracht
Schindler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 288,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,472 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 28.10.2026 1 043,06 CHF wert, da der Schlussstand 300,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition 4,31 Prozent mehr wert.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 31,77 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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