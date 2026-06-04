SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 184,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,414 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 03.06.2026 1 410,94 CHF wert, da der Schlussstand 260,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,09 Prozent.

Schindler wurde am Markt mit 27,62 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at