Schindler Aktie

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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Profitable Schindler-Investition? 25.09.2026 10:03:40

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 179,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,558 Schindler-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,90 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 24.09.2026 auf 252,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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