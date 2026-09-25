Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Profitable Schindler-Investition?
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 179,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,558 Schindler-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,90 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 24.09.2026 auf 252,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,90 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
Analysen zu Schindler AG NA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|273,00
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.