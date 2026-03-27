Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Schindler-Anlage unter der Lupe 27.03.2026 10:05:09

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Schindler-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 27.03.2016 wurde die Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 171,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,824 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 246,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 432,73 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,27 Prozent angewachsen.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 26,27 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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