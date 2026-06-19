Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Investition im Blick
|
19.06.2026 10:04:24
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 172,30 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,804 Schindler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 1 514,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 514,80 CHF entspricht einer Performance von +51,48 Prozent.
Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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