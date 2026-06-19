SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Schindler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 172,30 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,804 Schindler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 1 514,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 514,80 CHF entspricht einer Performance von +51,48 Prozent.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at