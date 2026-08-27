Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Frühe Anlage
|
27.08.2026 10:03:21
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Schindler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 188,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,297 Schindler-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 411,02 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 26.08.2026 auf 266,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 41,10 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 28,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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