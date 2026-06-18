Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Anlage
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18.06.2026 10:04:37
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.06.2023 wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schindler-Papier 205,10 CHF wert. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,488 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 268,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,77 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 30,77 Prozent.
Am Markt war Schindler jüngst 28,43 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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