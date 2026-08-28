Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 184,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 54,113 Schindler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 258,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 988,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,88 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 27,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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