SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schindler-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 236,20 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,234 Schindler-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 189,67 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 23.12.2025 auf 281,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 18,97 Prozent.

Am Markt war Schindler jüngst 30,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at