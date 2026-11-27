Anleger, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 235,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schindler-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,426 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 288,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,77 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 22,77 Prozent gleich.

Insgesamt war Schindler zuletzt 30,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at