SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schindler-Investment verlieren können.

Am 28.05.2021 wurde das Schindler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Schindler-Aktie bei 267,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,373 Schindler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,39 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 27.05.2026 auf 260,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,61 Prozent abgenommen.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,63 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at