WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Rentable Schindler-Investition? 02.01.2026 10:03:35

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Schindler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 169,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,917 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 1 665,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 281,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,57 Prozent erhöht.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Schindler AG NA 295,50 -0,51% Schindler AG NA

Börse aktuell - Live Ticker

Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
