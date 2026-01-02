Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Rentable Schindler-Investition?
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient
Schindler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 169,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,917 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 1 665,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 281,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,57 Prozent erhöht.
Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|295,50
|-0,51%
