Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Anlage unter der Lupe
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 259,20 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,386 Schindler-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 96,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 249,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 26,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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