SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 274,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Schindler-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,639 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 294,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,78 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,28 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 31,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at