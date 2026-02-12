Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Anlage
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug an diesem Tag 154,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,647 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.02.2026 181,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 280,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,49 Prozent gesteigert.
Schindler war somit zuletzt am Markt 33,54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
