Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Investition
|
02.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 178,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,148 Schindler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Aktien wären am 01.07.2026 15 036,50 CHF wert, da der Schlussstand 267,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 50,36 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 28,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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