SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 192,40 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,198 Schindler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 273,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 418,92 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,89 Prozent.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at