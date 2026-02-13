Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schindler-Investmentbeispiel 13.02.2026 10:03:58

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 192,40 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,198 Schindler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 273,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 418,92 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,89 Prozent.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schindler AG NA

mehr Nachrichten