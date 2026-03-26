SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 198,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,504 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,53 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 25.03.2026 auf 262,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,53 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 28,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at