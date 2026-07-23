SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 297,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33,580 Schindler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 354,60 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 22.07.2026 auf 248,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,45 Prozent verkleinert.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 27,02 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at