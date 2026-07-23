Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Schindler-Investmentbeispiel
|
23.07.2026 10:03:24
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 297,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33,580 Schindler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 354,60 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 22.07.2026 auf 248,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,45 Prozent verkleinert.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 27,02 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.07.26
|Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI leichter (finanzen.at)
|
21.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.07.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI aktuell: SPI liegt im Minus (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)