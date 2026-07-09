SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 291,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,343 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 263,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,67 Prozent.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at