Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Performance unter der Lupe
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Diesen Tag beendete die Schindler-Aktie bei 285,50 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,350 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 91,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 260,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,93 Prozent.
Der Marktwert von Schindler betrug jüngst 27,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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