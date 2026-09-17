Schindler Aktie

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WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Profitabler Schindler-Einstieg? 17.09.2026 10:03:26

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.09.2021 wurde das Schindler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 278,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,589 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 253,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910,27 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 8,97 Prozent.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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