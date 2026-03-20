SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schindler-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 259,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,385 Schindler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 19.03.2026 97,19 CHF wert, da der Schlussstand 252,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,81 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 26,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at